Байден назвав Путіна бандитом і заявив, що "сповнений рішучості" надалі допомагати Україні

Джо Байден продовжує звертатися до Конгресу з закликом схвалити допомогу для України. Цього разу він наголосив, що "сповнений рішучості" надалі робити власний внесок у підтримку нашої держави.

Американський президент 15 березня наголосив, що Конгрес США повинен негайно схвалити двопартійний законопроєкт. Мовиться про документ про національну безпеку. Він передбачає надання Україні фінансової допомоги.

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Назвав Путіна бандитом

Джо Байден з цими словами виступив під час заходу у Капітолії, присвяченому зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Під час нього присутнім також був спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон.

Президент США під час свого виступу наголосив, що "де б не відбувалося прагнення до свободи, де б не було заклику до прогресу, люди у всьому світі завжди можуть розраховувати на те, що Ірландія та Сполучені Штати будуть на їхньому боці".

Звернімо увагу, що сам захід отримав назву "Обід друзів Ірландії". І його Джо Байден використав, щоб вкотре зробити заяву про те, що необхідно підтримати Україну.

Американський лідер наголосив, що "сповнений рішучості" надалі робити власний внесок у допомогу нашій державі. Усіх присутніх він закликав "протистояти Владіміру Путіну".

Я переконаний, що переважна більшість... членів Конгресу готова виконати свою роль, і я продовжую закликати кожного члена в цій залі протистояти Владіміру Путіну. Він – бандит!

– підкреслив Байден.

Також американський лідер звернувся до конгресменів і закликав їх "негайно надіслати" йому ухвалений законопроєкт про національну безпеку. Він передбачає виділення додаткових коштів як для України, так і для Ізраїлю, Тайваню та на гуманітарну допомогу для Гази.

Майк Джонсон під час заходу також виступив з промовою. Правда, у ній він говорив лише про "мир у світі". Про Україну не було жодної згадки.

Нині в багатьох сенсах на наших серцях важко... тому, що стабільність перебуває під загрозою в Європі та на Близькому Сході, а наші союзники та друзі, такі як Ізраїль і Тайвань, продовжують боротися за своє право на існування. І я знаю, що всі в цій залі віддані одному й тому ж, ми знаємо, що всі ми повинні відстоювати національний суверенітет і працювати заради миру,

– заявив Джонсон.

Звернімо увагу, що напередодні Дональд Трамп назвав Джо Байдена "ідіотом". Він також звинуватив нинішнього лідера США у тому, що він не здатний забезпечити мир.