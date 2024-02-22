Байден назвав Путіна "божевільним с**им сином"
Джерело:The Hill
Джо Байден виступив у Сан-Франциско. У своїй промові президент США згадав про Путіна, Трампа та загрози для людства.
Виступ Джо Байден відбувся в середу, 21 лютого, на заході зі збору коштів. Там американський лідер говорив про зміну клімату.
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Що заявив Байден про Путіна, Трампа та Навального
Остання екзистенційна загроза – це клімат. Так, у нас є божевільний с**ий син (Байден сказав crazy SOB, що з англійської перекладається як son of a bitch – "с**ий син"), як той Путін, а також інші, і ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат,
– заявив Джо Байден.
Він також звинуватив Путіна в смерті Навального та розкритикував Трампа, який не згадав Путіна у своїй реакції на смерть Навального.
Байден пригадав, що Трамп у відповідь на смерть Навального скаржився на "змову прокурорів, суддів і демократів проти нього".
"Якби я стояв тут 10 – 15 років тому і сказав все це, ви б всі подумали, що я повинен бути ув'язнений", – заявив Джо Байден про коментарі Трампа.
Президент США додав, що колись республіканці мали "американський моральний центр", та, ймовірно, він втрачений.
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Білий дім має запровадити нові санкції проти Росії
- Білий дім 23 лютого має оголосити новий пакет санкцій проти Росії. Він спрямований на обмеження оборонної промисловості та зниження експортних можливостей ворога.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, що це подія, до якої США вдаються після трагічної загибелі Олексія Навального. Окрім того, цей набір санкцій також буде представлено напередодні дворіччя війни Росії проти України.
- Цей пакет обмежень має вплинути на військовий потенціал Росії та охопити різні елементи російської оборонно-промислової бази та джерела доходів російської економіки.