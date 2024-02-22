Байден назвав Путіна "божевільним с**им сином"

Джо Байден виступив у Сан-Франциско. У своїй промові президент США згадав про Путіна, Трампа та загрози для людства.

Виступ Джо Байден відбувся в середу, 21 лютого, на заході зі збору коштів. Там американський лідер говорив про зміну клімату.

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Що заявив Байден про Путіна, Трампа та Навального

Остання екзистенційна загроза – це клімат. Так, у нас є божевільний с**ий син (Байден сказав crazy SOB, що з англійської перекладається як son of a bitch – "с**ий син"), як той Путін, а також інші, і ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат,

– заявив Джо Байден.

Він також звинуватив Путіна в смерті Навального та розкритикував Трампа, який не згадав Путіна у своїй реакції на смерть Навального.

Байден пригадав, що Трамп у відповідь на смерть Навального скаржився на "змову прокурорів, суддів і демократів проти нього".

"Якби я стояв тут 10 – 15 років тому і сказав все це, ви б всі подумали, що я повинен бути ув'язнений", – заявив Джо Байден про коментарі Трампа.

Президент США додав, що колись республіканці мали "американський моральний центр", та, ймовірно, він втрачений.

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