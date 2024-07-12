"Буває з кожним": Шольц і Макрон заступилися за Байдена, який назвав Зеленського Путіним
Джерело:DW
Президент США Джо Байден у Вашингтоні двічі обмовився, назвавши Володимира Зеленським "президентом Путіним", що викликало бурхливу реакцію у мережі. За американського лідера вступилися його європейські колеги.
Мовиться про президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Олафа Шольца. Політики з розумінням поставилися до "ляпу" Джо Байдена.
До теми Байден двічі назвав Зеленського "президентом Путіним", а Гарріс переплутав з "Трампом"
Що сказали Шольц і Макрон про обмовку Байдена
Канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи ситуацію з Джо Байденом і його представленням Зеленського "Владіміром Путіним", зазначив, що обмовки трапляються з кожним.
Якщо ви весь час будете за всіма стежити, то знайдете їх більш ніж достатньо. Однак це не змінює ні на йоту того, про що президент Байден дуже чітко заявив у своїй промові,
– сказав глава німецького уряду.
Аналогічну заяву у зв'язку з цим інцидентом, який викликав велику громадську увагу, зробив Еммануель Макрон. Він сказав, що "це трапляється з кожним, в тому числі й зі мною".
Як Байден обмовився і назвав Зеленського Путіним
- У мережі помітили, що президент Байден двічі обмовився, помилково назвавши Володимира Зеленського "президентом Путіним". Перший випадок стався під час його виступу по Ukraine Compact, а другий – на пресконференції після саміту НАТО.
- Президент України жартома відреагував на обмовку Байдена й наголосив, що він краще, з чим президент США не міг не погодитися. До того ж Байден додав президенту України, що "ви збіса кращий".
- Варто зазначити, що Байден переплутав ім'я не лише Володимира Зеленського, а й віцепрезидентки США Камали Гарріс. Американський лідер переплутав прізвище й назвав політикиню "Трампом".