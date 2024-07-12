"Буває з кожним": Шольц і Макрон заступилися за Байдена, який назвав Зеленського Путіним

Президент США Джо Байден у Вашингтоні двічі обмовився, назвавши Володимира Зеленським "президентом Путіним", що викликало бурхливу реакцію у мережі. За американського лідера вступилися його європейські колеги.

Мовиться про президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Олафа Шольца. Політики з розумінням поставилися до "ляпу" Джо Байдена.

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Що сказали Шольц і Макрон про обмовку Байдена

Канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи ситуацію з Джо Байденом і його представленням Зеленського "Владіміром Путіним", зазначив, що обмовки трапляються з кожним.

Якщо ви весь час будете за всіма стежити, то знайдете їх більш ніж достатньо. Однак це не змінює ні на йоту того, про що президент Байден дуже чітко заявив у своїй промові,

– сказав глава німецького уряду.

Аналогічну заяву у зв'язку з цим інцидентом, який викликав велику громадську увагу, зробив Еммануель Макрон. Він сказав, що "це трапляється з кожним, в тому числі й зі мною".

Як Байден обмовився і назвав Зеленського Путіним