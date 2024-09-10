Байден не виключає надання Україні дозволу бити вглиб Росії, – Блінкен

Президент США Джо Байден "не виключає", що Україна може отримати дозвіл на удари вглиб території Росії далекобійною західною зброєю.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю. Його заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що Іран надав Москві ракети малої дальності, і Росія "ймовірно, застосує їх протягом декількох тижнів в Україні".

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Чи отримає Україна дозвіл на удри вглиб Росії

За словами Блінкена, Байден "не виключає", що Україна може запустити ракети вглиб російської території.

Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці,

– сказав держсекретар США.

Ентоні Блінкен також додав, що США подбали про те, щоб Україна мала "все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії" з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Водночас, за його словами, Вашингтону також довелося враховувати інші фактори. Зокрема йдеться про те, чи зможуть українські сили використовувати "складні системи", які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати.

До слова, раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та Держсекретар США Ентоні Блінкен анонсували спільний візит до Києва. Політики планують відвідати Україну вже цього тижня.