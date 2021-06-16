Байден мене не запрошував, а я його теж, – Путін про зустрічі у США чи Росії

16 червня 2021 , 20:05
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Джерело:

24 канал

Володимир Путін, на відміну від Володимира Зеленського, не поїде у США до Байдена. Очільник Білого дому протягом саміту не запросив Путіна до США.

Не зробив кроку назустріч і Путін: запрошення Байдену відвідати Росію він не надав. Про це очільник Кремля заявив на пресконференції після саміту із Байденом.

Головне Путін дав пресконференцію після зустрічі з Байденом

"Про душу Байдена не можу сказати"

Щодо того, чому лідери США і Росії не обмінялися запрошеннями, Путін зазначив, що для цього "потрібні умови". Щоправда, не зазначив, які саме.

На питання, що Путін побачив в очах Байдена, він сказав, що не можу відповісти "душу". Втім, зауважив, що Байден дуже виважений і конструктивний співрозмовник.

Нагадаємо, що під час бесіди телефоном 7 червня Володимир Зеленський отримав запрошення від Джо Байдена відвідати Білий дім.  Поїде у США президент України вже цього літа. 

Пресконференція Путіна після саміту із Байденом: дивіться відео

Зустріч Байдена і Путіна: головне

  • Джо Байден та Володимир Путін 16 червня зустрілися у Женеві у старовинній віллі La Grange.
  • Зустріч тривала декілька годин і проходила у двох форматах: вузькому і розширеному.
  • У першому взяли участь держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр МЗС Росії Сергій Лавров. У ширшому – решта членів делегацій. 
  • Спільної пресконференції за результатами зустрічі лідери США і Росії не даватимуть. Від такої ідеї відмовився Байден.
  • Опісля саміту Путін першим дав окрему годинну пресконференцію для ЗМІ. 
Автор: Вероніка Климська