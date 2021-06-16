Байден мене не запрошував, а я його теж, – Путін про зустрічі у США чи Росії

Володимир Путін, на відміну від Володимира Зеленського, не поїде у США до Байдена. Очільник Білого дому протягом саміту не запросив Путіна до США.
Не зробив кроку назустріч і Путін: запрошення Байдену відвідати Росію він не надав. Про це очільник Кремля заявив на пресконференції після саміту із Байденом.
Головне Путін дав пресконференцію після зустрічі з Байденом
"Про душу Байдена не можу сказати"
Щодо того, чому лідери США і Росії не обмінялися запрошеннями, Путін зазначив, що для цього "потрібні умови". Щоправда, не зазначив, які саме.
На питання, що Путін побачив в очах Байдена, він сказав, що не можу відповісти "душу". Втім, зауважив, що Байден дуже виважений і конструктивний співрозмовник.Нагадаємо, що під час бесіди телефоном 7 червня Володимир Зеленський отримав запрошення від Джо Байдена відвідати Білий дім. Поїде у США президент України вже цього літа.
Пресконференція Путіна після саміту із Байденом: дивіться відео
Зустріч Байдена і Путіна: головне
- Джо Байден та Володимир Путін 16 червня зустрілися у Женеві у старовинній віллі La Grange.
- Зустріч тривала декілька годин і проходила у двох форматах: вузькому і розширеному.
- У першому взяли участь держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр МЗС Росії Сергій Лавров. У ширшому – решта членів делегацій.
- Спільної пресконференції за результатами зустрічі лідери США і Росії не даватимуть. Від такої ідеї відмовився Байден.
- Опісля саміту Путін першим дав окрему годинну пресконференцію для ЗМІ.