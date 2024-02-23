Байден анонсував персональні санкції проти Путіна

Президент США Джо Байден анонсував персональні санкції проти російського диктатора Путіна у зв'язку з другою річницею війни, яку Кремль веде проти України, а також у відповідь на смерть російського політика Олексія Навального, будуть оголошені "найближчим часом".

Про це він заявив після зустрічі з дружиною російського опозиціонера Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею.

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"Сьогодні я зустрівся з Юлією і Дашею Навальними - близькими Олексія Навального, щоб висловити свої співчуття у зв'язку з їхньою важкою втратою", – заявив Байден.

На зустрічі очільник Білого дому зазначив, що спадщина мужності Олексія Навального буде жити в його дружині Юлії, його дочці а також у людях по всій Росії, які борються за демократію і права людини.

Байден пообіцяв запровадити санкції проти Путіна у зв'язку зі смертю Навального, пише CNN.

"Завтра ми оголосимо про санкції проти Путіна, відповідального за його смерть", – зазначив Байден.

Що цьому передувало