Байден оприлюднив план для зустрічі з Путіним: говоритимуть і про Україну

Президент США Джо Байден вже 16 червня у Женеві зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. Байден запевнив, що не прагне конфліктувати з Росією. Він покладає надії на стабільні відносини між країнами.

За словами Байдена, Вашингтон готовий стояти на захисті демократичних цінностей. Президент США оприлюднив свій план.

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Варто зауважити, що цей план передбачений не лише для переговорів з Путіним. З цим документом Байден відвідає саміти G7 та НАТО, а також зустрінеться з керівництвом ЄС.

Про що говоритимуть Байден і Путін

Вашингтон хоче співпрацювати з Росією. Зокрема, щодо таких питань:

стратегічна стабільність;

контроль над озброєннями.

Що цікаво, спочатку Байден обговорюватиме усі питання з партнерами та союзниками – лише після цього відбудеться зустріч з Путіним. Він наголосив, що зустріч з Путіним в Женеві відбудеться після дискусій з партнерами та союзниками.

"Коли я зустрінуся з Володимиром Путіним у Женеві, це відбудеться вже після обговорень на високому рівні з друзями, партнерами та союзниками. Ми – єдині у розв'язанні викликів Росії щодо європейської безпеки, починаючи з агресії в Україні. І не буде сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів", – заявив Байден.

Президент Путін знає, що я без вагань відреагую на можливі негативні дії,

– наголосив він.

Зустріч Байдена та Путіна: коротко