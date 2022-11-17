Байден оскаржив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі

Напередодні Володимир Зеленський підкреслив, що не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета. На цю заяву вже відреагував президент США.

Байден оскаржив твердження президента Зеленського про походження ракети. Відповідну заяву лідер США зробив перед журналістами після повернення до Білого дому з Азії.

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Це не доказ,

– коротко сказав Байден.

"Це була не наша ракета", – президент України

Зауважимо, напередодні на пресконференції Володимир Зеленський розповів, що ввечері 15 листопада заслухав доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ.

Глава держави наголосив, що не сумніваюся у тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар.

В мене немає сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов,

– підкреслив президент України.

Також Зеленський повідомив, що упродовж ночі провів розмови зі світовими лідерами. Президент України наголосив, що чимало деталей, про які мовилося, – непублічні.

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17 листопада в Польщі повідомили про перші результати розслідування. Голова президентського Бюро міжнародної політики Якуб Кумох зазначив, що польська сторона володіє фото з кордону, де видно "послідовність певних подій". Також він наголосив, що " ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно обстрілювала польську територію".

в тому, що вона навмисно обстрілювала польську територію". Наразі працюють американсько-польська група. Зауважимо, що Україна попросила надати доступ до місця вибуху. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наша держава готова надати наявні докази російського сліду.

Якщо обидві сторони – Польща та США погодяться, Україні можуть надати доступ найближчим часом.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що, ймовірно, в Польщі впала ракета української ППО. Однак, остаточна відповідальність за це лежить на Росії, яка продовжує війну проти нашої держави.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що Росія могла запланувати інцидент з ракетами, аби посварити Польщу з Україною.

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