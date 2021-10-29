Байден перепросив у Макрона за договір з Австралією про підводні човни

Джо Байден заявив, що угода AUKUS, яка завдала Франції значних збитків, була безтактною. Про це лідер США сказав особисто президенту Франції Еммануелю Макрону.

Через підписання оборонної угоди AUKUS Франція втратила контракт на виробництво підводних човнів для Австралії. Під час зустрічі у Римі Байден вирішив обговорити це питання з французьким колегою.

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Це було зроблено не дуже пристойно. У мене склалося враження, що Франції повідомили задовго до того, що угода (щодо підводних човнів – 24 канал) не буде здійснена,

– наголосив Байден.

Макрон також заявив, що "ми разом з'ясували те, що нам потрібно було прояснити".

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