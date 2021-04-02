Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО

Джо Байден та Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову. Під час неї американський лідер висловив підтримку прогресу України в питанні отримання членства в НАТО.

Глава Сполучених Штатів наголосив на важливості України. Та зазначив, що її успіх буде успіхом усього Європейського континенту.

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США про Україну та НАТО

Джо Байден висловив підтримку прогресу України в питанні отримання членства в НАТО,

– кажуть в ОП.

А Володимир Зеленський звернув увагу на те, що конкретні кроки з наближення України до членства в НАТО підуть на користь всьому Альянсу.

До слова, президент США зауважив, що з нетерпінням чекає на візит до України.

Питання вступу України в НАТО