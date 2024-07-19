Байден почав розуміти, що не зможе перемогти на виборах, – NYT

Близьке оточення президента США Джо Байдена фіксує зміну позиції чинного американського лідера щодо своєї участі у виборчих перегонах.

Видання пише, що за останні кілька днів президент Байден став більш сприйнятливим до закликів відмовитися від участі у виборчих перегонах.

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Байден не такий категоричний, як 3 тижні тому

При цьому, за словами демократів, Байден не дав жодних підтеврджень, що він передумає залишатися в перегонах, але він був готовий вислухати нові, тривожні дані опитувань і запитав, яким чином віцепрезидент Камала Гарріс може перемогти.

Також оточення відзначило, що Байден, принаймні в приватних розмовах, вражає більш відкритою позицією, ніж минулого тижня, коли він накинувся на демократів Палати представників, що тиснули на нього, аби він пішов у відставку.

І мовляв, якщо Байден незабаром заявить про схвалення віцепрезидента Камали Гарріс як свою заміну – це не буде сюрпризом.

Жодних офіційних заяв не було

Стаття та висновки щодо намірів Байдена ґрунтується на інтерв'ю з 4 людьми, які є близькими до Байдена. Усі вони говорили за умов анонімності.

Раніше ABC News, посилаючись на слова неназваного чиновника Білого дому, повідомило, що Байден попросив провести опитування про те, які шанси має віцепрезидентка Гарріс.

І згідно з опитуванням, альтернативні кандидати від Демократичної партії, зокрема віцепрезидентка Камала Гарріс, випереджають Байдена в середньому на 3 пункти в усіх штатах, де відбудуться вибори.