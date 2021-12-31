Джо Байден поговорить із Зеленським 2 січня

31 грудня 2021 , 20:33
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Джо Байден поговорить з Володимиром Зеленським. Телефонна розмова відбудеться 2 січня 2022 року.

Відповідну інформацію оприлюднив Президент України. Про це стало відомо 31 грудня. 

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Джо Байден та Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову

Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі,
– написав Володимир Зеленський.

Перед цим журналістка Associated Press Дарлен Сюпервіль написала у твітері, що Представник Білого дому сказав:

  • Джо Байден ще раз підтвердить підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України;
  • обговорить із Зеленським війська Росії на кордоні країни;
  • підготовку до майбутніх дипломатичних контактів із Москвою, які мають допомогти знизити ескалацію.

До речі, високопосадовець Ради з національної безпеки Сполучених Штатів ще раніше заявляв, що Джо Байден поговорить з Володимиром Зеленським. 

Ще 29 грудня ще мовилось, що немає точної дати дзвінка. Проте посадовець пояснював: "Ми перебуваємо у моменті кризи, зважаючи на скупчення військ Росії, і щоб адресувати цю проблему та знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії".

Коротко про попередні перемовини Джо Байдена та Володимира Зеленського

  • Телефонна розмова президентів США та України відбулась 9 грудня. Тоді лідери країн спілкувались через два дні після відеоконференції очільника Штатів з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Тоді Андрій Єрмак заявив, що Джо Байден підтвердив надання необхідної допомоги від США для України для посилення обороноздатності. Крім того, США говорили, що готові ввести жорсткі санкції проти Росії у випадку повномасштабного вторгнення.
  • Розмова відбулась на тлі загострення ситуації Росією. Мовиться про скупчення військ Росії навколо території України. Зокрема мовиться про понад 100 тисяч російських військових. 

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Повний текст публікації Володимира Зеленського

Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі.

Автор: Діана Квасневська