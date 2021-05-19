Байден поговорив з Нетаньяху та закликав до припинення вогню

Президент США Джо Байден 19 травня провів розмову із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Основоною темою було загострення у Секторі Гази.
Політики обговорили стан конфлікту, прогрес Ізраїлю у боротьбі з бойовиками ХАМАС. Також акцентували на дипломатичних зусиллях регіональних урядів та США.
До речі США відмовили Ізраїль від наземної операції у Секторі Гази, – ЗМІ
Байден закликав до деескалації
Байден передав прем'єр-міністру, що очікує значної деескалації на шляху до припинення вогню.
Зауважимо, Ізраїль часто спілкується із США стосовно конфлікту країн. Тель-Авів був готовий розпочати наземну операцію у Секторі Гази, але завадила адміністрація Байдена.
США наполягали, щоб великомасштабних бойових дій не було.
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною
- У Східному Єрусалимі на початку травня тривали масштабні заворушення між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями.
- Все через рішення суду про виселення палестинських сімей.
- ХАМАС розпочав обстрілювати Ізраїль, Тель-Авів завдавав удари у відповідь.
- Вже є понад 2 сотні загиблих та понад 6 тисяч поранених.