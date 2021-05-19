Байден поговорив з Нетаньяху та закликав до припинення вогню

Президент США Джо Байден 19 травня провів розмову із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Основоною темою було загострення у Секторі Гази.

Політики обговорили стан конфлікту, прогрес Ізраїлю у боротьбі з бойовиками ХАМАС. Також акцентували на дипломатичних зусиллях регіональних урядів та США.

До речі США відмовили Ізраїль від наземної операції у Секторі Гази, – ЗМІ

Байден закликав до деескалації

Байден передав прем'єр-міністру, що очікує значної деескалації на шляху до припинення вогню.

Зауважимо, Ізраїль часто спілкується із США стосовно конфлікту країн. Тель-Авів був готовий розпочати наземну операцію у Секторі Гази, але завадила адміністрація Байдена.

США наполягали, щоб великомасштабних бойових дій не було.

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною