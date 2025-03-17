"Він нічого про них не знав!": Трамп оголосив недійсними рішення Байдена про помилування

У свій останній день на посаді президента Джо Байден превентивно помилував членів родини та деяких посадовців, щоб уникнути можливого їхнього переслідування Дональдом Трампом. Однак, нинішній очільник США оголосив ці рішення недійсними у неділю, 16 березня.

Щоправда, Трамп не уточнив деталей, про кого саме йшлося. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис у Truth Social.

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Помилування не мають юридичної сили, бо підписані факсиміле

Трамп заявив, що рішення Байдена про помилування недійсні й не мають юридичної сили, бо були підписані із використанням факсимільного підпису.

Нинішній президент США вважає, що його попередник навіть не знав, які саме помилування він підписує.

"Помилування", які сонний Джо Байден дарував, оголошуються недійсними, такими, що не мають юридичної сили і наслідків, оскільки їх підписав автоматичний пристрій, що відтворює підпис. Іншими словами, Джо Байден не підписував їх, але, що ще важливіше, він нічого про них не знав! Необхідні документи про помилування не були роз'яснені Байдену або схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли вчинити злочин,

– вважає Трамп.

До слова, такі ж аргументи й у консервативного фонду "Спадщина". Його представники заявляли про те, що Байден нібито скористався факсиміле на основі ідентичних підписів, що були знайдені на деяких його документах.

"Це не моє рішення – це буде вирішувати суд, але я б сказав, що вони не мають юридичної сили, тому що я впевнений, що Байден не мав жодного уявлення про те, що це відбувалося, і хтось використовував автоматичну ручку, щоб підписувати і видавати помилування", – також пізніше додав Трамп журналістам.

Як зауважили у Bloomberg, Трамп може спробувати переслідувати деяких політичних супротивників. Серед них ексконгресвумен Ліз Чейні, відставний генерал Марк Міллі та експерт з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.