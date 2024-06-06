"Темні сили війни ніколи не зникають": Байден порівняв Путіна з Гітлером

У четвер, 6 червня, відзначають річницю висадки союзників у Нормандії. Світові лідери зібралися з цієї нагоди у Франції, Джо Байден у своєму виступі згадав про Путіна.

Володимир Зеленський також завітав у Францію. ЗМІ припускають, що Макрон може оголосити про відправку іноземних інструкторів в Україну під час приїзду Зеленського.

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Що Байден сказав про Путіна

Ізоляціонізм не був відповіддю 80 років тому, і він не є відповіддю сьогодні. Ми знаємо, що темні сили, проти яких ці герої (союзні війська – 24 Канал) боролися 80 років тому, ніколи не зникають. Боротьба між диктатурою і свободою нескінченна. Тут, у Європі, ми бачимо один яскравий приклад. Україна була захоплена тираном, який прагне домінування,

– сказав він.

Джо Байден підкреслив: немислимо, щоб Захід уклонився диктатору. Це б означало, що країни забули про те, що сталося "на священних пляжах" Нормандії. Тому західні політики не можуть припуститися помилки, адже за ними уважно спостерігають автократи. І, таким чином, порівняв Путіна з Гітлером.

За словами американського президента, свобода не є безкоштовною. Лідер США вказав на ветеранів у залі та пояснив: кожен з них знав, що може загинути, та вони не зупинилися.

Він назвав НАТО найбільшим військовим союзом в історії світу та помолився за те, щоб Америка ніколи не забувала про важливість альянсів.

Чому День висадки у Нормандії важливий

Цього дня західні союзники СРСР фактично відкрили другий фронт проти нацистської Німеччини. Хоча вони довго зволікали з цим рішенням і під час висадки в Нормандії загинуло дуже багато людей, союзникам удалося переламати ситуацію на фронті. Відтоді Гітлер був змушений воювати на два фронти і зрештою програв.

В історію цей день також увійшов як D-Day – саме так його називають на Заході. Цікаво, що це військовий термін, яким зазвичай позначають початок операції (у СРСР аналогом був термін "Час Ч"). Але висадка в Нормандії стала настільки знаковою, що D-Day асоціюється найперше з нею.

Сьогодні ця дата є напрочуд символічною. Європа згадує, як перемагала Гітлера, та проводить паралелі з тим, як зараз допомагає Україні в її боротьбі.

Кілька років тому 24 Канал присвятив програму цій наймасштабнішій в історії атаці з моря. Як мужні європейські солдати здійснили ризиковану висадку – дивіться за покликанням.