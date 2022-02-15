Байден пояснив, чому посольство США перевели до Львова
15 лютого 2022 , 22:37Читать новость на русском
Нещодавно посольство США перевели з Києва до Львова. Президент Америки пояснив, чому це довелося зробити.
Байден ввечері 15 лютого записав спеціальне звернення щодо України.
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Перенос посольства з Києва до Львова лише тимчасовий,
– зазначив Байден.
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