Байден пояснив, чому посольство США перевели до Львова

15 лютого 2022 , 22:37
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Нещодавно посольство США перевели з Києва до Львова. Президент Америки пояснив, чому це довелося зробити.

Байден ввечері 15 лютого записав спеціальне звернення щодо України.

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Перенос посольства з Києва до Львова лише тимчасовий,
– зазначив Байден.

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Автор: Вероніка Климська