Байден пояснив відмову від санкцій щодо "Північного потоку-2"

У США повідомили, що не вводитимуть санкції проти "Північного потоку-2". Джо Байден вважає такий захід зараз непотрібним.

Президент США пояснив, що будівництво газопроводу вже майже завершене. Зважаючи на це, Штати не готові запровадити санкції.

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"Північний потік-2" майже повністю завершений… Я вважаю, що запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин", – наголосив Байден.

Будівництво "Північного потоку-2": останні події

Про відмову від санкції повідомили у Держдепі США 21 травня.

У цей же день Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови звернення до Конгресу США. Просили саме запровадити санкції проти всіх учасників будівництва "Північного потоку-2".

Однак вже 22 травня США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, які пов'язані з "Північним потоком-2".