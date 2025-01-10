Запалюйте, – Байден невдало передав слово Гарріс на брифінгу про пожежі в Каліфорнії

У Каліфорнії спалахнули масштабні лісові пожежі, які спричинили значні руйнування та загибель щонайменше 10 людей. Чинний президент США провів брифінг з цього приводу.

Джо Байден невдало пожартував під час брифінгу про лісові пожежі в Каліфорнії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Передав слово та спричинив скандал

Під час брифінгу, присвяченому ситуації з пожежами в Каліфорнії, внаслідок яких згоріли дотла щонайменше 2 тисячі будинків, Джо Байден невдало пожартував під час передачі слова Камалі Гарріс.

Він використав недоречну гру слів.

Запалюйте,

– сказав він.

У мережі показали відео цього. Слова чинного президента США спричинили неабияку реакцію, адже станом на 10 січня у Каліфорнії евакуювались понад 360 тисяч людей, а збитки можуть досягти 20 мільярдів доларів.

Байден невдало пожартував: дивіться відео

Крім цього, ЗМІ також писали, що внаслідок пожеж у Малібу дощенту згорів будинок сина Джо Байдена, Гантера. Пишуть, що він використовував його для роботи над картинами, однак, відповідно до опублікованих кадрів, від нього майже нічого не залишилось.