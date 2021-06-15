Байден прибув у Женеву: кортеж зустрічали вигуками – відео

Джо Байден 15 червня прибув у Женеву напередодні зустрічі з Володимиром Путіним. Кортеж американського президента зустріли дуже емоційно.

Влада Швейцарії підготувалась до зустрічі політиків. На мосту Женеви розвішали прапори США та Росії.

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Як зустрічали кортеж Байдена

У мережі оприлюднили, як зустрічали президентський кортеж американського президента. Так, близько 40 автівок їхали через кантон Гран-Саконекс. Люди емоційно вигукували та махали руками.

Зустріч Байдена та Путіна: що треба знати