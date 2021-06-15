Байден прибув у Женеву: кортеж зустрічали вигуками – відео

Джо Байден 15 червня прибув у Женеву напередодні зустрічі з Володимиром Путіним. Кортеж американського президента зустріли дуже емоційно.
Влада Швейцарії підготувалась до зустрічі політиків. На мосту Женеви розвішали прапори США та Росії.
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Як зустрічали кортеж Байдена
У мережі оприлюднили, як зустрічали президентський кортеж американського президента. Так, близько 40 автівок їхали через кантон Гран-Саконекс. Люди емоційно вигукували та махали руками.
Зустріч Байдена та Путіна: що треба знати
- Ініціював зустріч Байден ще у квітні. Домовились провести її на нейтральній території – у Женеві.
- До речі, під час зустрічі у місті заборонили літати безпілотникам, огородили місце, де відбуватиметься захід, металевим забором, заборонили паркуватися біля нього, і запросили з інших кантонів країни ще 2000 правоохоронців на допомогу до такої ж кількості місцевих.
- У Росії розповіли про теми зустрічі. Зокрема, обговорять Україну, COVID-19, економіку. Серед іншого розмовлятимуть про Сирію, Лівію, Нагірний Карабах, Афганістан, затримання росіян у третіх країнах.
- До речі, раніше Байден обіцяв, що у розмові з Путіним буде дуже прямолінійним.
- Після розмови президенти не даватимуть спільну пресконференцію. Вони спілкуватимуться з журналістами окремо.