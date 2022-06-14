Байден продовжив на рік американські санкції щодо влади Білорусі
14 червня 2022 , 09:32Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
Американський президент Джозеф Байден ще на рік продовжив національну надзвичайну ситуацію через загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США з боку Білорусі.
Діяльність уряду Білорусі продовжує становити загрозу США
Рішення Байдена також передбачає продовження санкцій проти влади Білорусі. Повідомляється, що діяльність уряду Білорусі продовжує становити загрозу США.
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Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також зловмисна діяльність білоруського режиму та постійні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів,
– йдеться у документі.
Що відомо про дію надзвичайної ситуації у США
- 16 червня 2006 року президент США видав указ № 13405 про введення надзвичайної ситуації, яка пов'язаної з політикою деяких членів уряду Білорусі. Указ передбачав введення обмежень проти білоруської влади.
- У серпні 2021 року Байден розширив дію цього указу після того, як режим Лукашенка провів незаконні вибори, зайнявся ліквідацією опозиції та спричинив загрозу для міжнародних цивільних авіаперевезень у Білорусі.
- У перший день повномасштабної російської агресії Сполучені Штати Америки запровадили пакет санкцій щодо Білорусі, яка підтримала агресію Росії проти України. Під обмеження потрапили 24 фізичні та юридичні особи.
- На початку червня 2022 року 71 компанія з Росії та Білорусі поповнила "чорний список" США. Загалом під обмеженнями з боку США вже 322 компанії з Росії та Білорусі.
- Зауважимо, що в березні Палата представників США проголосувала за позбавлення Росії преференційного торгового статусу. Такі ж обмеження стосуватимуться і Білорусі.
- Як відомо, Білорусь надала Росії свою територію, з якої російські військові систематично бомбардують українські міста та села. Також у Білорусі розміщуються війська агресора.
- За попередніми даними білоруських партизанів, на території Білорусі досі перебуває близько 700 російських військових. Цієї кількості росіян недостатньо для того, щоб проводити наступальні дії на Півночі.
- Водночас у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Волинському та Поліському напрямках до 7 батальйонів збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати своє завдання.
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