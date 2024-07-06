Я керую світом, – Байден відповів на закиди про його когнітивні здібності та фізичну форму

Президенту Джо Байдену закидають, що він у недостатньо хорошій фізичній формі для того, щоб бути президентом. Натомість він стверджує, що його здоров'я задовільне і він регулярно обстежується у лікарів.

Під час телевізійного інтерв'ю ABC в п'ятницю Байден відмовився від проходження незалежної медичної експертизи. Також він заявив, що у нього "немає жодних ознак серйозного захворювання".

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Байден прокоментував свій стан здоров'я

"Послухайте, я проходжу когнітивний тест щодня", – сказав Байден Джорджу Стефанопулосу з ABC, маючи на увазі завдання, з якими він стикається щодня у своїй напруженій роботі.

Щодня я проходжу цей тест. Все що я роблю. Знаєте, я не лише веду кампанію, а й керую світом,

– заявив Байден.

Під час інтерв'ю Байден наполягав, що він не ослаб. Він також сказав, що проходить "постійну оцінку" у його особистих лікарів, і вони "не соромляться говорити", якщо щось не так.

Чи можу я пробігти 100 метрів за 10 хвилин? Ні. Але я все ще у добрій формі,

– сказав Байден.

Що стосується дебатів, які вважають його провалом, Байден заявив, що даремно не прислухався "інстинктів щодо підготовки" й визнав, що не контролював ситуацію. Президент США також заявив, що його збивав Трамп, який стояв недалеко і постійно кричав та перебивав попри вимкнений мікрофон.

Журналісти зауважили, що 81-річний Байден витримав 22-хвилинне інтерв'ю без будь-яких серйозних помилок, які могли б завдати ще більшої шкоди його кандидатурі.