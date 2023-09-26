Байден проти Трампа: опитування віщують складні часи для демократів

Соціологічні дослідження показують, що Байдену і демократам потрібно серйозно попрацювати над помилками. Чому зростає рейтинг Трампа, і що це означає для України – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Неминучий матч-реванш

Декілька місяців тому здавалося, що Дональд Трамп і Джо Байден поступово втрачають шанси на участь у президентських виборах 2024 року.

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Байден, зважаючи на свій вік, ще перед минулими виборами позиціював себе як перехідну фігуру, яка після одного терміну передасть владу молодшому поколінню демократів. А Трампа, потопаючого у скандалах і судових провадженнях, ось-ось мала затьмарити висхідна зірка Рон Десантіс.

Однак нині, майже за рік до виборів, позиції чинного і колишнього президентів усередині їхніх партій здаються як ніколи міцними. Трамп стабільно має понад 50% підтримки республіканців, тоді як ніхто з його опонентів не долає позначку в 15%. У Байдена ж просто відсутня конкуренція: єдиним, хто має намір брати участь у демократичних праймеріз, є Роберт Кеннеді, однак він не має серйозної підтримки партійців.

Таким чином, Америка готується до повторення протистояння трирічної давнини. Опитування, що проводилися влітку та на початку вересня, переважно показували підтримку обох кандидатів на одному рівні або перевагу когось із них в межах статистичної похибки. Однак останнє дослідження, проведене авторитетними ABC News/Washington Post, дало вельми неприємний для демократів результат:

Трамп – 52%,

Байден – 42%.

Неприємний сигнал для демократів

Скептики можуть сказати, що не варто серйозно зважати на одне окреме опитування. Однак тенденція очевидна: Трамп, який ще пів року тому програвав Байдену, сьогодні щонайменше зрівнявся, а, можливо, і випередив чинного президента.

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Варто зауважити, що соціологічні дослідження традиційно занижують реальний рівень підтримки республіканців, адже їхні виборці зазвичай проживають в менш урбанізованих або сільських районах, складно досяжних для соціологічних агенцій.

Також варто згадати, що президент США обирається не простою більшістю голосів, як в Україні, а за системою колегії виборників: тобто кандидат має перемагати в окремих штатах, здобуваючи голоси цих виборників. Відповідно, президентом можна стати, не отримавши більшості голосів загалом по країні, але здобувши перемоги в потрібній кількості штатів.

В історії президентських виборів у США було два випадки, коли перемогу здобував кандидат, який отримав менше голосів загалом по країні. Але погані новини для демократів у тому, що обидва рази це робили республіканці:

Джордж Буш у 2000 році;

і Дональд Трамп у 2016 році.

Отже, якщо республіканський кандидат має загальнонаціональну перевагу, ймовірно, що він матиме перевагу і в тих штатах, які йому потрібно виграти.

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Опитування показують, що Байден відчутно поступається Трампу в аспектах економіки та міграції. Тільки 30% американців задоволені економічною ситуацією в країні, переважно вказуючи на невдоволення високою інфляцією. І лише 23% схвалюють міграційну політику Байдена, наслідком якої є рекордний наплив нелегальних мігрантів через південний кордон.

Українцям потрібно готуватися

Проблема російсько-української війни не є визначальною у виборі американців: їх більше турбують внутрішні справи США. Однак українському уряду варто вже сьогодні розробляти стратегію на випадок зміни влади у Вашингтоні у січні 2025-го.

Політика адміністрації Байдена щодо України має низку недоліків, проте вона є відносно передбачуваною, і ми можемо бути впевнені, що Білий дім щонайменше не дозволить Росії перемогти нас на полі бою.

З іншого боку, неможливо спрогнозувати поведінку Трампа в разі його перемоги. Попри низку приємних для нас дій протягом його першого терміну (надання Україні летальної зброї, санкції щодо "Північного потоку-2", заклик до країн НАТО інвестувати більше в озброєння), від початку повномасштабної війни він зробив немало неоднозначних заяв, які точно не показують його прихильником української перемоги.

Виборча кампанія у США вже набрала обертів, однак до виборів багато що може змінитися. Як показують соціологічні опитування, двом таборам потрібно докладати більше зусиль: демократам – для того, щоб остаточно не втратити шанси на президентських виборах, а українцям – щоб донести важливість нашої перемоги до будь-якої сили, що очолюватиме США з початку 2025 року.