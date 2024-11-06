Байден провів розмову з Трампом: незабаром він звернеться до нації

Чинний президент США Джо Байден провів розмову з Дональдом Трампом та привітав його з перемогою на виборах президента. Вже скоро американський лідер звернеться до народу з цього приводу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP News. Незадовго до цього це анонсував один із представників Білого дому на умовах анонімності.

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Байден привітав Трампа з перемогою

Як пише Associated Press з посиланням на Білий дім, президент Джо Байден зателефонував вдруге обраному президенту Дональду Трампу, який впевнено обійшов представницю від демократів Камалу Гарріс, щоб привітати з перемогою на виборах президента.

Там додали, що Байден також запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду. Однак дату зустрічі наразі не вказали, її узгодять найближчим часом. Чинний президент поспілкувався з Камалою Гарріс та привітав її з проведеною виборчою кампанією.

Також зазначаєть, що вже у четвер, 7 листопада, чинний президент планує виступити зі зверненням щодо результатів виборів.