Байден провів телефонну розмову з Зеленським
Джерело:Білий дім
Президент США Джо Байден увечері 23 серпня провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Під час неї американський лідер оголосив про новий пакет допомоги.
Про це повідомили у Білому домі. Під час розмови Байден також повідомив, що США запровадять низку нових санкцій, а також наголосив, що Росія не переможе в цій агресивній війні.
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Байден та Зеленський провели телефонну розмову
Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною,
– заявив Байден у розмові з президентом України.