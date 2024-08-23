Байден провів телефонну розмову з Зеленським

Президент США Джо Байден увечері 23 серпня провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Під час неї американський лідер оголосив про новий пакет допомоги.

Про це повідомили у Білому домі. Під час розмови Байден також повідомив, що США запровадять низку нових санкцій, а також наголосив, що Росія не переможе в цій агресивній війні.

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Байден та Зеленський провели телефонну розмову

Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною,

– заявив Байден у розмові з президентом України.