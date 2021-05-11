У США заявили, що Байден і Путін домовилися обговорити контроль зброї

У Сполучених Штатах заявили, що Джо Байден та Володимир Путін домовилися обговорити контроль зброї. Спецпредставник США з питань роззброєння Роберт Вуд розповів, що вже йде підготовка до переговорів лідерів обох країн.

Вуд зазначив, що робив відповідні заяви у своїй промові на конференції ООН, присвяченій проблемам роззброєння.

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Байден і Путін домовилися обговорити контроль зброї

Я також заявив, що президенти Байден та Путін погодились розглянути дискусії про стратегічну стабільність щодо низки питань контролю озброєнь та безпеки. Ми готуємося до цих дискусій,

– наголосив спецпредставник.

Вуд також додав, що США використають продовження дії СНО-3 на 5 років, аби "разом з Росією, консультуючись з Конгресом, союзниками та партнерами, добиватись контролю озброєнь, який стосується усієї ядерної зброї Росії".