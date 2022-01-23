На Москву чекають суворі наслідки, – Байден на нараді з радниками з нацбезпеки

Президент Джо Байден взяв участь у нараді за участю членів Ради нацбезпеки США. Її головною темою стала агресія Росії проти України.

Зустріч відбулася у змішаному форматі: віртуальному та особистому. Учасники зустрічі поінформували Байдена про російські військові операції на кордонах з Україною

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Учасники зустрічі обговорили:

зусилля щодо деескалації ситуації дипломатичними засобами,

а також "спектр заходів стримування у тісній координації з союзниками та партнерами, у тому числі продовження постачання допомоги для забезпечення безпеки України".

Байден вкотре підтвердив, що у разі вторгнення Росії в Україну на Москву чекають суворі наслідки, пишуть у Білому домі.

Як США сприяють деескалації

Вже не перший рік США висловлюють підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, засуджуючи дії Москви. Водночас допомога у деескалації конфлікту у випадку Штатів полягає не лише у "висловлюванні занепокоєння", але й в реальних діях. Зокрема у наданні Україні військової допомоги та озброєння.

До прикладу, у ніч на 22 січня в українському аеропорту "Бориспіль" сів літак, що доставив 90 тонн летальної зброї із США. Загальна вартість військової допомоги складає 200 мільйонів доларів.

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Зауважимо, що надання військової допомоги Україні з боку США відбувається на тлі агресії Росії, яка стягує до наших кордонів свою техніку. Розвідка припускає, що це може означати повномасштабне вторгнення, однак Володимир Зеленський закликав не панікувати.

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Повний текст публікації Білого дому:

Сьогодні президент Байден зустрівся зі своєю командою з національної безпеки, щоб обговорити продовження агресивних дій Росії щодо України. Він підтвердив, що якщо Росія й надалі вторгнеться в Україну, Сполучені Штати накладуть на Росію швидкі та тяжкі наслідки разом із нашими союзниками та партнерами.