Байден думає дати Україні дозвіл бити американською зброєю по території Росії, – WP

Президент США Джо Байден може погодити дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії американською зброєю.

Це рішення може стати відповідю на поставку Китаєм Росії передових технологій.

Дивіться також Шольц висловився щодо ударів західною зброєю по території Росії: підтримав Макрона, але є нюанс

"Ці кроки будуть значною ескалацією ретельно вивіреної політики Байдена. Той факт, що такі кроки зараз розглядаються, показує стурбованість адміністрації, що зростає, вразливістю України на полі бою", – ідеться у статті.

У виданні додають, що держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва почав лобіювати зняття заборони.

Дозвіл на застосування західної зброї для ударів по Росії