Байден думає дати Україні дозвіл бити американською зброєю по території Росії, – WP
29 травня 2024, 11:10Читать новость на русском
Джерело:The Washington Post
Президент США Джо Байден може погодити дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії американською зброєю.
Це рішення може стати відповідю на поставку Китаєм Росії передових технологій.
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"Ці кроки будуть значною ескалацією ретельно вивіреної політики Байдена. Той факт, що такі кроки зараз розглядаються, показує стурбованість адміністрації, що зростає, вразливістю України на полі бою", – ідеться у статті.
У виданні додають, що держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва почав лобіювати зняття заборони.
Дозвіл на застосування західної зброї для ударів по Росії
- Наразі світові лідери активно обговорюють можливість зняти обмеження на застосування українськими військовими озброєння, яке надають їх країни, для ударів по території Росії.
- Останнім позицію щодо цього озвучив президент Франції Еммануель Макрон. Він наголосив, що цей дозвіл є необхідним для захисту Україною своїх територій.
- Щодо США, то адміністрація Білого дому відчуває критику через обмеження використання західної зброї для захисту України та ударів у відповідь по території Росії.
- Зокрема, керівник комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол поцікавився у держсекретаря Ентоні Блінкена щодо можливості з боку Білого дому змінити ставлення до цього питання, щоб Україна мала можливість битися не зі "зв'язаною за спиною однією рукою".
- Блінкен відповів, що "Україні доведеться приймати свої власні рішення" щодо атак по території Росії.