Байден вичікував: демократи рішуче пішли в контратаку на Трампа

Експрезидент США Джо Байден розкритикував роботу адміністрації чинного американського лідера Дональда Трампа за перші майже 100 днів. За його словами, робота Білого дому завдала шкоди та руйнування.

Демократи вичікували слушного моменту, щоб не лише контратакувати Трампа, а й спробувати створити союз із республіканцями. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, наголосивши, що у США зростає опір проти дій Трампа.

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Америка може повторити кризу XIX і XX століть

Вперше після тривалої мовчанки, що тривала з моменту завершення президентських виборів, Джо Байден виступив на публіці з промовою. Це сталося на конференції адвокатів у США. У своєму виступі він різко розкритикував Дональда Трампа, заявивши, що менш ніж за 100 днів нова адміністрація завдала Сполученим Штатам такої шкоди, якої ще не було в історії країни.

Протягом цього часу демократи часто стикалися з критикою – їх звинувачували в пасивності, у зникненні з політичного простору. Але, на думку Івана Уса, Демократична партія просто чекала слушного моменту, щоб Байден повернувся з гучною заявою.

Байден зрозумів, що зараз хороший час для того, щоб контратакувати Трампа,

– зазначив він.

І зараз, коли рейтинг Трампа знижується, а республіканці почали втрачати позиції – зокрема, на місцевих виборах, де кандидати, яких підтримував Трамп, зазнають поразок, – саме зараз Байден вирішив вийти на публіку. Дедалі більше виборців асоціюють кандидатів Трампа з поразкою, а не з перемогою.

Це створює сприятливе підґрунтя для активізації демократів. Виступ Байдена може символізувати повернення демократів до активної політики, з можливістю не лише критикувати, а й будувати союз із республіканцями, які теж не підтримують дії Трампа. Виникає можливість біпартійного єднання – об'єднання на основі спільного невдоволення.

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У США вже були випадки, коли через невдоволення економічною політикою – наприклад, тарифами президента Вільяма Мак-Кінлі наприкінці XIX століття або законом Смута-Гоулі у 1930-х – республіканці втрачали популярність у населення. Тоді вони втратили значну кількість місць у Конгресі, і надовго – на десятиліття – втратили контроль над обома палатами.

Те саме може повторитися і зараз. Усередині Конгресу вже зростає опір Республіканської партії та "рейганістів" – представників традиційного консервативного крила, які вважають, що дії Трампа шкодять їхнім партіям. І саме це може стати шансом для демократів: відновити вплив, створити нові союзи й здобути підтримку, якщо вони зуміють правильно скористатися моментом і очолити протест проти політики Трампа.