Час для деескалації, – Байден підтримав Україну й пригрозив Путіну відповісти на агресію

У розмові з Володимиром Путіним американський президент Джо Байден підтвердив, що США повністю підтримують Україну. Він наголосив, що настав час для деескалації на Донбасі.
Джерело:24 канал
Робити це варто через дипломатичні процеси. Про це американський лідер заявив 15 квітня під час офіційного звернення щодо Росії.
До теми Байден виступає зі заявою щодо Росії: відео
Він наголосив, що США й Україна конструктивно рухаються у цьому напрямку. Й зауважив, що водночас в інтересах США є й співпраця з Росією.
Та якщо Росія поводитиметься агресивно, намагатиметься зашкодити інтересам США, ми будемо відповідати. Це стосується й наших союзників,
– запевнив політик.
Й додав, якщо виявиться що Путін займався незаконною діяльністю у сфері кібербезпеки й втручався у вибори США, на це буде належна реакція.
"Думаю, що варто відповідати стримано. Надзвичайно важливо, щоб у нас тривали прямі переговори", – підсумував Байден.
Про "Північний потік-2"
Байден також висловився щодо "Північного потоку-2". За його словами, це складне питання, яке впливає на союзників США у Європі.
Він наголосив, що тривалий час виступає проти його будівництва й робив це ще до того, як виграв президентські вибори у 2020 році.
Заява Байдена щодо Росії: дивіться відео
Що було раніше
- Байден заявив, що дії Росії загрожують національній безпеці, а також зовнішній політиці та економіці країни.
- Через це американський лідер 15 квітня оголосив надзвичайну ситуацію в сфері нацбезпеки.
- У цей же день він підписав нові санкції проти Росії. Обмеження стосується 32 фізичних та юридичних осіб, а також 6 технологічних компаній.