Час для деескалації, – Байден підтримав Україну й пригрозив Путіну відповісти на агресію

У розмові з Володимиром Путіним американський президент Джо Байден підтвердив, що США повністю підтримують Україну. Він наголосив, що настав час для деескалації на Донбасі.

Робити це варто через дипломатичні процеси. Про це американський лідер заявив 15 квітня під час офіційного звернення щодо Росії.

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Він наголосив, що США й Україна конструктивно рухаються у цьому напрямку. Й зауважив, що водночас в інтересах США є й співпраця з Росією.

Та якщо Росія поводитиметься агресивно, намагатиметься зашкодити інтересам США, ми будемо відповідати. Це стосується й наших союзників,

– запевнив політик.

Й додав, якщо виявиться що Путін займався незаконною діяльністю у сфері кібербезпеки й втручався у вибори США, на це буде належна реакція.

"Думаю, що варто відповідати стримано. Надзвичайно важливо, щоб у нас тривали прямі переговори", – підсумував Байден.

Про "Північний потік-2"

Байден також висловився щодо "Північного потоку-2". За його словами, це складне питання, яке впливає на союзників США у Європі.

Він наголосив, що тривалий час виступає проти його будівництва й робив це ще до того, як виграв президентські вибори у 2020 році.

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