Слід боротися з корупцією: Байден розповів від чого залежить вступ України в НАТО

Президент США Джо Байден пояснив від чого залежить вступ України в НАТО. За його словами, війна на сході ніяк на це впливає.

Деталі від Байдена

Першою президент назвав боротьбу з корупцією, а не війну в Україні. Про це Байден заявив на брифінгу.

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На питання, чи може війна та окупація перешкодити Україні вступити в НАТО політиків відповів заперечно.

По-перше, потрібно позбавиться від корупції, відповідати іншим необхідним вимогам, виконати ПДЧ. Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація,

– сказав президент США.

Він запевнив, що Вашингтон робитиме все можливе, аби Україна могла чинити опір фізичній агресії Росії.

"Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Альянсу. Я знаю одне, Київ повинен переконати, що йому слід надати членство. Це не легко", – зауважив Байден.

Що відомо про майбутній вступ України в НАТО

Ще у 2008 році Україна подала заявку на вступ у НАТО. Тоді на Бухарестському саміті держави-члени Альянсу пообіцяли Києву надати ПДЧ.

У червні 2020 року Україна набула статусу учасниці Програми розширених можливостей НАТО, однак Плану дій для членства так і не отримала.

Наприкінці травня 2021 року нашій державі надали оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу. В Офісі Президента наголосили, що далі – ПДЧ.

На саміті НАТО 14 червня держави запевнили, що підтримують бажання України долучитися до Північноатлантичного Альянсу. У відповідь президент Володимир Зеленський закликав назвати конкретні дати для зближення.

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