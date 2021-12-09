Байден розповів Зеленському, що відмовив вимогам Путіна щодо України в НАТО

9 грудня 2021 , 22:02
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Джерело:

"Право на владу"

Джо Байден поспілкувався з Володимиром Зеленський. Президент США заявив, що відмовив вимогам Путіна щодо України в НАТО.

Відповідну заяву зробив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це він заявив у ефірі програми. 

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Байден заявив, що відмовив Путіну щодо невступу України в НАТО

Президент Байден дуже відверто попередив Путні про наслідки, якщо в Кремлі ухвалять рішення щодо ескалації біля українських кордонів та аж до ймовірного вторгнення на територію України. Зокрема мовиться про санкції.

Президент Байден дуже чітко сказав – рішення щодо вступу до НАТО – це тільки рішення українського народу. Це суверенна незалежна держава (мовиться про Україну – 24 канал) й він (Джо Байден – 24 канал) це питання навіть не готовий був обговорювати,
– розповів Єрмак.   

Політик також додав, що вступ нашої держави в Альянс "залежить від України та від членів НАТО".

За словами Єрмака, Джо Байден дуже чітко запевнив та ще раз заявив під час розмови з Володимиром Путіним, що "будь-які перемовини та рішення, що стосуються України, не можуть бути ухвалені без нашої країни". 

Під час розмови не йшла мова про будь-які компроміси. Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України – тільки держава та члени НАТО мають вирішувати це питання,
– пояснив Єрмак.  

Він підсумував, що "без безпеки України не може бути безпеки європейської". Саме тому очікують, що Росія надасть пропозиції щодо безпеки.

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Автор: Діана Квасневська