Байден розповів Зеленському, що відмовив вимогам Путіна щодо України в НАТО

Джо Байден поспілкувався з Володимиром Зеленський. Президент США заявив, що відмовив вимогам Путіна щодо України в НАТО.

Відповідну заяву зробив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це він заявив у ефірі програми.

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Байден заявив, що відмовив Путіну щодо невступу України в НАТО

Президент Байден дуже відверто попередив Путні про наслідки, якщо в Кремлі ухвалять рішення щодо ескалації біля українських кордонів та аж до ймовірного вторгнення на територію України. Зокрема мовиться про санкції.

Президент Байден дуже чітко сказав – рішення щодо вступу до НАТО – це тільки рішення українського народу. Це суверенна незалежна держава (мовиться про Україну – 24 канал) й він (Джо Байден – 24 канал) це питання навіть не готовий був обговорювати,

– розповів Єрмак.

Політик також додав, що вступ нашої держави в Альянс "залежить від України та від членів НАТО".

За словами Єрмака, Джо Байден дуже чітко запевнив та ще раз заявив під час розмови з Володимиром Путіним, що "будь-які перемовини та рішення, що стосуються України, не можуть бути ухвалені без нашої країни".

Під час розмови не йшла мова про будь-які компроміси. Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України – тільки держава та члени НАТО мають вирішувати це питання,

– пояснив Єрмак.

Він підсумував, що "без безпеки України не може бути безпеки європейської". Саме тому очікують, що Росія надасть пропозиції щодо безпеки.

Останні новини щодо вступу України в НАТО та заяви Кремля

У 2020 році Альянс визнав країну учасником Програми розширених можливостей. Перш ніж вступати в НАТО, Україна має отримати План дій щодо членства.

Президент Росії Володимир Путін бідкається через "недружнє" НАТО. На його думку, ймовірне розширення НАТО є "дуже чутливою для Москви темою". Наголосив, що ключовим питання у цьому контексті є саме членство України в Альянсі. Мовляв, він турбується через загрози безпеці Росії у середньостроковій та навіть стратегічній перспективі.

Натомість Джо Байден після 2-годинної розмови з Володимиром Путіним заявив, що питання про те, хто приєднається до НАТО – це питання, яке вирішує лише НАТО, питання, яке вирішують країни-кандидати. Жодна інша сила не буде і не може мати право голосу при ухваленні цих рішень.

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