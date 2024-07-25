Є ще 3 нагальних питання: що зараз заважає Байдену ухвалювати сміливі рішення щодо України

Джо Байден вирішив не претендувати на другий термін та зняв свою кандидатуру з виборів. Однак останні пів року своєї каденції очільник США може провести продуктивно, зокрема, зосередившись на розв'язанні 3 питань, які допоможуть Україні перемогти у війні.

Про це 24 Каналу сказав посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. Він пояснив, що зараз заважає Байдену ухвалювати сміливі рішення.

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Байден міг би розв'язати для України ще 3 питання

Багато в чому у чинного президента Сполучених Штатів Байдена розв'язані руки, особливо у сфері оборони й безпеки, адже Конгрес уже ухвалив рішення.

Кошти виділені, але президент може пришвидшити постачання озброєння. Це в його силах,

– мовив Чалий.

Усім відомі кроки, які може зробити Байден і його адміністрація. Вони переважно технічні, зокрема, щодо надання дозволу на удари вглиб Росії.

Часу обмаль. Мені важко сказати, як він (Байден – 24 Канал) діятиме, адже його оточення не змінилось й зараз воно більш скептично ставиться до особистих кар'єрних зростань. Я дивлюся на кожного окремо й на їхні настрої,

– зауважив посол України в США у 2015 – 2019 роках.

3 питання, які потребують розв'язання:

закон про ленд-ліз;

фінансування постачання озброєння;

підтримка України на 2025 рік.

"Насамперед Україні потрібно, аби Байден підписав закон про ленд-ліз. Він уже підписував 9 травня 2022 року, а потім чомусь відмовились. Потрібно розуміти, як в умовах ймовірного шатдауну буде фінансуватися постачання озброєння, що ми будемо робити в наступному році щодо фінансування", – додав Чалий.