Байден шкодує, що знявся з президентських виборів, – WP

Джо Байден шкодує, що зняв свою кандидатуру з виборів 2024 року. Проте його критики вважають, що він переоцінив свій політичний досвід.

Чинний президент США та частина його радників вважають, що у нього все ж були шанси перемогти Дональда Трампа. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

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Байден не хотів припиняти передвиборчі перегони

Байден шкодує про своє рішення не брати участі у виборах 2024 року, адже вірить, що міг би перемогти лідера республіканців Дональда Трампа. Він і його команда досі впевнені, що чинний президент США мав залишатися у перегонах, попри низькі рейтинги та критику після дебатів.

Проте Джо Байден намагається уникати звинувачень у бік Камали Гарріс чи її передвиборчої кампанії за провал на виборах.

Деякі представники демокранів вважають, що саме затягування щодо рішення вийти з передвиборчих перегонів вплинуло на результати голосування. Інші ж закидають Байдену порушення його обіцянки бути перехідним лідером і відкривати шлях новому поколінню антитрампівських демократів.

Сенатор Річард Блюменталь зазначив, що другий похід Байдена у президенти підірвав ідею про перехід до нової ери політики. Сам Байден зробив центральним меседжем своєї кампанії захист американської демократії, вважаючи це пріоритетом виборців, однак його послужного списку виявилося недостатньо для переконливої перемоги.

Нагадаємо, 21 липня 2024 року стало відомо, що Байден знімає свою кандидатуру з виборів президента США, пояснивши це інтересами партії та країни. Основними причинами стали тиск з боку лідерів Демократичної партії через побоювання, що його участь у перегонах збільшить шанси Дональда Трампа на перемогу, а також падіння рейтингів через вік та стан здоров'я.