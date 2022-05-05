Байден та Шольц не визнають легітимність зміни кордонів України

Джо Байден та Олаф Шольц не визнають легітимність зміни кордонів України під час війни. Політики запевнили, що наша держава й надалі має отримувати підтримку для оборони від Росії.

Відповідного висновку США та Німеччина дійшли під час телефонної розмови. Вона відбулась 5 травня – на 71 день війни, яку Росія почала проти України.

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США та Німеччина не визнають "здобутки" Путіна в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден погодилися під час розмови в четвер (мовиться про 5 травня – 24 канал), що не визнають будь-яких територіальних здобутків Росії в Україні,

– повідомив німецький уряд.

Окрім того, політики засудили "недавні коментарі російського керівництва, яке намагається дискредитувати демократично легітимізоване українське керівництво",

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