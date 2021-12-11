Байден і Шольц у своїй першій розмові телефоном зачепили тему України
Джерело:24 канал
Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден 10 грудня вперше поспілкувалися. Розмова відбулася у телефонному режимі.
Як свідчать офіційні повідомлення обох сторін, лідери обговорювали актуальні теми світової політики, міждержавні стосунки, і – ситуацію навколо України.
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Байден і Шольц говорили про Україну
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вперше поспілкувався телефоном з новопризначеним канцлером Німеччини Олафом Шольцем (нагадаємо, Бундестаг затвердив новий німецький федеральний уряд із Шольцем на чолі 8 грудня). Під час розмови сторони обговорили кілька важливих тем, серед яких фігурувала й ситуація навколо України.
Пресслужба уряду Німеччини повідомила про підсумки розмови таке:
- Байден привітав Шольца зі вступом на посаду.
- Лідери обговорили поглиблення відносин між країнами.
Білий дім опублікував повідомлення зі схожим змістом. Але додав, що у розмові Шольца та Байдена мовилося про:
- Протистояння коронавірусу.
- Проблематику зміни клімату.
- І протидію ескалації Росії щодо України.
Лідери обговорили нашу спільну роботу по всьому спектру глобальних проблем, враховуючи й зусилля з припинення пандемії COVID-19, протистояння загрозі зміни клімату і протидії ескалації сил Росії навколо України,
– заявили у Вашингтоні.
Доречно нагадати, що останнім часом відбулося кілька важливих дипломатичних розмов світових лідерів:
- 7 грудня – Джо Байдена та Володимира Путіна.
- 9 грудня – Джо Байдена та лідерів "Бухарестської дев'ятки".
- 9 грудня – Джо Байдена та Володимира Зеленського.
- 10 грудня – Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.
Далі мали б відбутися розмови Макрона та Шольца, і того ж Шольца з Зеленським.
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