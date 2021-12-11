Байден і Шольц у своїй першій розмові телефоном зачепили тему України

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден 10 грудня вперше поспілкувалися. Розмова відбулася у телефонному режимі.

Як свідчать офіційні повідомлення обох сторін, лідери обговорювали актуальні теми світової політики, міждержавні стосунки, і – ситуацію навколо України.

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Байден і Шольц говорили про Україну

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вперше поспілкувався телефоном з новопризначеним канцлером Німеччини Олафом Шольцем (нагадаємо, Бундестаг затвердив новий німецький федеральний уряд із Шольцем на чолі 8 грудня). Під час розмови сторони обговорили кілька важливих тем, серед яких фігурувала й ситуація навколо України.

Пресслужба уряду Німеччини повідомила про підсумки розмови таке:

Байден привітав Шольца зі вступом на посаду.

Лідери обговорили поглиблення відносин між країнами.

Білий дім опублікував повідомлення зі схожим змістом. Але додав, що у розмові Шольца та Байдена мовилося про:

Протистояння коронавірусу.

Проблематику зміни клімату.

І протидію ескалації Росії щодо України.

Лідери обговорили нашу спільну роботу по всьому спектру глобальних проблем, враховуючи й зусилля з припинення пандемії COVID-19, протистояння загрозі зміни клімату і протидії ескалації сил Росії навколо України,

– заявили у Вашингтоні.

Доречно нагадати, що останнім часом відбулося кілька важливих дипломатичних розмов світових лідерів:

Далі мали б відбутися розмови Макрона та Шольца, і того ж Шольца з Зеленським.

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