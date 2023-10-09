Байден схвалив передачу ATACMS Україні до візиту Зеленського до США, – New Yorker
9 жовтня 2023, 23:33Читать новость на русском
Джерело:The New Yorker
Україна довго очікувала на рішення про передачу далекобійних ракет ATACMS, проте таки дочекалась. Водночас повідомляють, що його ухвалили раніше, ніж можна подумати.
Президент Джо Байден ухвалив рішення передати Україні ракети ATACMS ще перед візитом Володимира Зеленського до США. Зазначимо, що до цього він довго був проти передачі цього озброєння.
Дивіться також Росіяни знову пішли в наступ: як за тиждень змінилась карта фронту
Рішення ухвалили ще у вересні
У матеріалі видання мовиться, що Байден схвалив відправку ATACMS Україні у вересні, саме перед візитом президента України.
Водночас американські офіційні особи провели два раунди офіційних переговорів з Україною щодо умов передачі цих ракет.
Байден опирався цій ідеї понад рік.
ATACMS таки передадуть Україні
- Ця зброя не лише доповнить арсенал далекобійної зброї в ЗСУ, але й допоможе знищувати ті цілі, з якими не завжди можуть впоратися інші ракети.
- Ракети ATACMS мають меншу дальність, ніж британські Storm Shadow чи французькі SCALP, однак їхня потужність це може компенсувати. Наприклад, модифікація Block IA здатна вражати цілі на відстані 290 кілометрів. Тобто ракета, в бойовій частині якої є 300 касетних суббоєприпасів, може сміливо дістати до якого-небудь кримського аеродрому та перетворити його на непридатний для використання окупантами.
- Крім того, залежно від отриманих модифікацій, цими ракетами можна пробивати російську оборону, адже ATACMS вправно знищують фортифікаційні споруди.