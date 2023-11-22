А як же Путін: Байден і Сі Цзіньпін відмовилися бути на віртуальному саміті G20

У середу 22 листопада має відбутися саміт G20. Він буде віртуальним, але попри це не всі лідери держав візьмуть у ньому участь.

Путін збирається виступити на віртуальному саміті G20. Але його промову не почують очільники США і КНР: Байден і Сі Цзіньпін не відвідають саміт "Великої двадцятки".

Дивіться також Росії доведеться прийняти правила гри: про що свідчать домовленості Сі та Байдена

Моді та Сі ніяк не зустрінуться

Зустріч проведе прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Головування Індії у групі G20 завершується, тож Моді готується до виборів на початку 2024 року. Він хоче втретє балотуватися на посаду.

Раніше Моді пропустив віртуальну зустріч, де був Сі Цзіньпін. Замість нього Індію представляв міністр закордонних справ країни, а обговорювали війну на Близькому Сході. Тепер же замість Сі на саміті "Великої двадцятки" буде прем'єр КНР.

В Індії заявляють, що на онлайн-зустрічі буде "переважна більшість" лідерів G20. Утім, Джо Байден пропустить саміт, а от Путін хоче виступити на ньому – вперше від початку повномасштабної війни.

Дивіться також Дуже важлива історія: чи може візит Сі у США вплинути на підтримку Росії Китаєм

Що нового у Росії