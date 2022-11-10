Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться на Балі: говоритимуть і про Україну
Джерело:Reuters
Джо Байден на зустрічі лідерів G20 зустрінеться з китайським колегою Сі Цзіньпіном. Розмова президентів відбудеться вже 14 листопада.
Зустріч політиків анонсували у Білому домі. Президенти обговорять співпрацю США та Китаю.
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Про що говоритимуть президенти
Байден планує згадати про стурбованість США питанням Тайваню та порушенням прав людини у Китаї. Крім того, як пише видання, очільник Білого дому хоче закласти "фундамент" для нормалізації відносин із Китаєм.
Також Байден і Цзіньпін, ймовірно, обговорять війну в Україні та загрозу з боку Північної Кореї. Очікується, що за результатами розмови не буде ніякої спільної заяви про те, яких домовленостей вдалося досягти.Зверніть увагу! Це буде перша особиста зустріч політиків, відколи Байден став президентом США.
Зауважимо, напередодні Байден заявив, що не піде на якісь фундаментальні поступки під час зустрічі з президентом Китаю. Американський лідер хоче, щоб вони обидва виклали свої "червоні лінії" та врегулювали зони конфлікту, зокрема на Тайвані.
Що відомо про саміт G20
- Саміт лідерів G20 відбудеться на острові Балі в Індонезії. У ньому візьме участь і президент Володимир Зеленський. Щоправда, наразі невідомо у якому саме форматі.
- Керівництво Індонезії заявило, що президент Росії Владімір Путін також візьме участь в саміті.
- Водночас Зеленський казав, що не долучиться до зустрічі, якщо на ній буде агресор. Все тому, що Україна відмовилася від переговорів з нинішнім очільником Кремля.
- Байден також казав, що не хоче говорити з Путіним на G20.
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