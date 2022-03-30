Байден сьогодні зателефонує Зеленському: що обговорюватимуть

Сьогодні, 30 березня, президент США Джо Байден планує провести телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив офіційний представник Білого дому.

Повідомляється, що дзвінок повинен розпочатися о 17:45 за київським часом. Як інформує Білий дім, Байден планує обговорити підтримку України на тлі російської агресії.

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Байден висловив занепокоєння через "деескалацію" російських військ

Новина про нову телефонну розмову з'явилася опісля того, як Байден та інші представники США висловили крайню обережність щодо "виведення" російських військ з-під Києва. Політики зазначили, що вони очікують на помітніші ознаки деескалації, перш ніж оцінювати наміри Москви.

Подивимося, чи вони виконають те, що пропонують,

– зазначив Байден.

Крім того, лідер США заявив, що готовий провести розмову з кремлівським лідером за умови, що Росія забезпечить реальну деескалацію в Україні та діятиме за правилами дипломатії. Відповідну інформацію оприлюднила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Нагадаємо, що 29 березня Джо Байден провів телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Відомо, що президент США та лідери європейських країн обговорили останні події пов'язані з вторгненням Росії в Україну.

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