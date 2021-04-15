Попри введення санкцій: Байден сподівається на зустріч з Путіним

Адміністрація Джо Байдена запровадила нові санкції проти Росії. Водночас це не повинно вплинути на анонсовану зустріч президентів США та Росії.
Джерело:CNN
У пресрелізі Білого дому мовиться, що указ про санкції вже підписав Байден. Адміністрація президента США висилає 10 осіб з дипломатичної місії Росії у відповідь на кібератаки та втручання країни у вибори.
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Водночас радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що метою Байдена є не ескалація ситуації, а "надати значну та правдиву відповідь".
Байден вважає, що він та президент Росії Володимир Путін повинні провести саміт "для обговорення всіх питань, що стоять перед відносинами",
– заявив Салліван.
За його словами, Байден зазначив, що США та Росія можуть мати "стабільні та передбачувані відносини" й спільно працювати щодо контролю над озброєннями.Важливо! 13 квітня у телефонній розмові Джо Байден запропонував Володимиру Путіну зустрітися в найближчі місяці у третій країні.
Нові санкції США: що треба знати
- Адміністрація президент США 15 квітня запровадила нові санкції проти Росії. Обмеження вводять через втручання Росії у вибори США у 2020 році зокрема, вони також є відповіддю на злом SolarWinds.
- Відповідний пакет санкцій направили для припинення шкідливої іноземної діяльності російського уряду.
- Міністерство закордонних справ Росії уже відреагувало на рішення Вашингтона, там пообіцяли важку розмову.