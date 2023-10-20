Байден підготував запит у Конгрес США щодо безпрецендентної допомоги Ізраїлю й Україні

Президент США Джо Байден 20 жовтня висловився щодо ситуації в Ізраїлі та Україні. У виступі американський лідер розповів, що відправить у Конгрес США заявку щодо виділення допомоги Ізраїлю й Україні.

Про це американський лідер заявив у своїй промові до націй. Байден наголосив, що ця допомога є безпрецедентною, передає 24 Канал.

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Байден відправить бюджетну заявку у Конгрес

Джо Байден наголосив, що якщо США піде з Близького Сходу чи повернеться спиною до України, то це буде не вартим для зусиль забезпечити безпеку у світі.

Ось чому я завтра відправлю до Конгресу запит на фінансування допомоги нашим критичним партнерам Ізраїлю й Україні,

– сказав президент США.

Він наголосив, що фінансування у військову допомогу є "розумними інвестиціями", а дивіденди від них слугуватимуть наступним поколінням американців.

Байден зазначив, що виділена допомога Ізраїлю є безпрецедентною і США надає всю необхідну підтримку країні, щоб не дати конфлікту розповсюдитися далі на Близький Схід.

Стосовно України Байден сказав, що Сполучені Штати мають безперервно надавати нашій армії зброю, для того, щоб наша держава могла чинити опір Путіну.

"Україна досягає успіху. Путін думав, що він за лічені дні завоює її, але він зазнав поразки й продовжує це робити. Київ стоїть, український народ тримається, Україна повернула 50% територій, яку змогла окупувати Росію і понад 50 країн світу роблять все, щоб допомогти Україні", – наголосив лідер США.

Байден зазначив, що він не надсилатиме американських військових для участі у війні. Водночас він відзначив, що важлива саме допомога для того, щоб зупинити російські ракети перед тим, як вони зруйнують українські міста.

Ми віддаємо боєприпаси із наших запасів, а натомість поповнюємо власні потреби. І ті гроші, які ми просимо від Конгресу йде на поповнення зброї. Це створює робочі місця в промисловості в різних штатах. І, як я уже казав, Америка будує "арсенал демократії",

– підкреслив президент США.

Наостанок Байден сказав, що Україна, як і Сполучені Штати 250 років тому, бореться за свою свободу й самовизначення. Він також наголосив, що мета США об'єднувати демократію по всьому світу і ніщо не є поза можливістю цієї країни.