Байден відцурався від своїх слів про зміну режиму в Росії
28 березня 2022 , 04:30Читать новость на русском
Джерело:CNN
Джо Байден під час промови у Польщі 26 березня заявив, що "Путін не може залишатися при владі". Однак вже через день президент США відцурався від своїх слів.
Американський лідер зазначив, що не закликав до зміни режиму в Росії. Про це він повідомив 27 березня, спілкуючись із журналістами та представниками ЗМІ.
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Шольц відреагував на слова Байдена
Олаф Шольц запевнив, що Північноатлантичний альянс не ставить собі за мету скинути Путіна.
Ми єдині в тому, що зміна режиму в Росії не стоїть на порядку денному і не є метою політики, яку ми ведемо,
– сказав канцлер Німеччини.
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