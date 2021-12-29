Байден вимагатиме від Путіна відведення всіх військ від України, – Білий дім

У переддень Нового року, 30 грудня, очільник США має поговорити зі своїм російським колегою. Під час розмови Джо Байден вимагатиме повного відведення військ Росії від кордонів України.

Про це заявив журналіст Джек Детч. Він пояснив, що отримав таку інформацію від одного з високопосадовців адміністрації Байдена.

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Журналіст наголосив, що США хочуть, аби усі 100 тисяч російських військових негайно повернулися до своїх зон довгострокової підготовки. Якщо ж цього не станеться – на Росію чекають численні санкції, які США готує разом з європейськими колегами.

Байден запропонує президенту Володимиру Путіну "дипломатичний шлях" для виходу з напруженості навколо України,

– цитує News AFP високопоставленого чиновника Білого дому.

За його словами, президент США як і раніше серйозно стурбований пересуванням російських військ біля українського кордону.

Розмова Байдена і Путіна: головне

Президенти США й Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть телефонну розмову 30 грудня. Останні переговори лідерів тривали понад 2 години. Президенти обговорили низку важливих питань, включаючи й агресію проти України з боку Росії.

Тоді Байден закликав Путіна повернутись до дипломатичних методів переговорів та деескалації ситуації. У іншому випадку на Росію можуть чекати дуже жорсткі наслідки.

Результати попередніх перемовин Путіна та Байдена: дивіться відео

Повний текст публікації Джека Детча (перекладено українською):

Байден скаже Путіну, що США посилять країни НАТО додатковими військами, особливо на східному фланзі, якщо Росія почне подальше вторгнення в Україну

Сполучені Штати хочуть, щоб понад 100 тисяч російських військовослужбовців поблизу України повернулися до своїх довготривалих тренувань, сказав чиновник.