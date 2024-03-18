Один занадто старий і розумово нездатний, інший – я, – Байден публічно висміяв Трампа

Джо Байден відомий своїм відмінним почуттям гумору. У його бік неодноразово здійснювали закиди щодо його віку. Цього разу він вирішив порівняти себе та Дональда Трампа, з яким боротиметься за крісло президента.

Під час званої вечері клубу "Грідайрон" Джо Байден виступив 16 березня. Це щорічний захід, який відбувається з 1880-х років у Вашингтоні. Президент США у своїй промові вирішив пожартувати з Дональда Трампа.

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Висміяв розумові здібності Трампа

Джо Байден, коли виступав перед усіма присутніми, випалив кілька жартів щодо розумових здібностей Дональда Трампа, його 77-річного суперника. Поміж жартів чинний президент підкреслив, що політик-республіканець серйозно загрожує демократії у США, а також за її межами.

Один кандидат занадто старий і розумово нездатний, щоб бути президентом. Інший – це я,

– пожартував 81-річний Байден.

Чинний президент США нагадав, що свого часу Дональд Трамп під час надання показань не впізнав свою дружину Меланію на світлині. Крім того, він часом забуває, що балотується на вибори не проти Барака Обами.

Сам виступ Байдена тривав упродовж близько 10 хвилин. І, наголошують журналісти, не був повністю жартівливим. Американський лідер щодо ситуації в Україні говорив абсолютно серйозно.

Ми живемо в безпрецедентний момент в історії демократії, у безпрецедентний момент для історії. Демократія і свобода буквально перебувають під ударом. Путін маршує Європою. Мій попередник схиляється перед ним і каже йому: "Роби все, що хочеш". Хотів би я, щоб це було жартом, але це не так,

– наголосив Байден.

Джо Байден після цього звернув увагу на пані посла України Оксану Маркарову та пані прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, котрі були присутніми під час цього заходу. Президент США наголосив: "Ми не схилимося. Вони не схиляться, і я не схилюсь".

Американський лідер під кінець свого виступу знову пожартував щодо свого віку.

Навіть преса має визнати – я сьогодні справився. Очікування були настільки низькими, що мені просто потрібно було прийти й згадати, хто президент,

– жартував він.

Звернімо увагу, що Дональд Трамп 16 березня виступав перед своїми виборцями в Огайо. Політик згадав військову та фінансову допомогу нашій державі. Крім того, назвав президента Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії".