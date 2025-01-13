Ми стали сильнішими, а вороги – ослабли: Байден виступив із завершальною промовою

Президент США Джо Байден невдовзі складе свої повноваження. У понеділок, 13 січня, політик виступив з своєю останньою промовою на посаді очільника країни.

Він виступає у Державному департаменті про роботу своєї адміністрації у зовнішній політиці "для зміцнення Америки та лідерства у світі". Що сказав Джо Байден у завершальному слові як президент США, передає 24 Канал.

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Що сказав Байден у завершальній промові

У своїй промові Байден підсумував роботу щодо розширення НАТО, згуртування союзників для надання Україні військової допомоги, укладення угоди про безпеку та співробітництво між Японією та Південною Кореєю тощо.

Трансляція промови Джо Байдена: дивіться відео