Ми стали сильнішими, а вороги – ослабли: Байден виступив із завершальною промовою
Президент США Джо Байден невдовзі складе свої повноваження. У понеділок, 13 січня, політик виступив з своєю останньою промовою на посаді очільника країни.
Він виступає у Державному департаменті про роботу своєї адміністрації у зовнішній політиці "для зміцнення Америки та лідерства у світі". Що сказав Джо Байден у завершальному слові як президент США, передає 24 Канал.
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Що сказав Байден у завершальній промові
У своїй промові Байден підсумував роботу щодо розширення НАТО, згуртування союзників для надання Україні військової допомоги, укладення угоди про безпеку та співробітництво між Японією та Південною Кореєю тощо.
Трансляція промови Джо Байдена: дивіться відео
Ми повинні об'єднувати країни, а не досягати цілей самотужки. Щоб ми досягали спільного процвітання, безпеки, щоб ми могли протистояти спільно агресії. Ми заклали основи, завдяки чому наступна адміністрація США матиме можливість забезпечити українському народу світле майбутнє Ми ніколи не маємо допустити використання ядерної зброї, хоча була така небезпека. Але ми бачимо результати нашої роботи. США мають численні можливості, ми маємо цим користуватися, щоб протистояти викликам, які ставить Китай. Також працювати над тим, щоб путінська війна в Україні закінчилася. І щоб на Близькому Сході було більше стабільності та єдності. Щоб це зробити нова адміністрація має забезпечити виконання зобов’язань. Я перший президент за десятки років, який не передає наступникам війну в Афганістані, наголосив Байден. Він вважає, що ми більше не побачимо в Афганістані такої небезпеки від Аль-Каїди. Путін, коли вторгся в Україну, думав, що за 3 дні завоює Київ. Але з того часу я був в центрі Києва, а він не був в центрі Києва. Те, що Росія стала настільки слабшою за останні 4 роки – це значною мірою справа рук самої Росії. Я маю два завдання: з одного боку стримувати Росію у цій війні, а з іншого боку запобігати ядерній війні. За словами Байдена, в обох цих напрямках є досягнення. І також закладено перспективи кращого майбутнього у для наступної адміністрації. Санкції допомагають стримувати Росію, через це ми бачимо, Росія втрачає техніку на полі бою, російський рубль переживає непрості часи. Якщо порівняти з чотирма роками тому, Америка сильніша, наші альянси – сильніші, наші вороги та конкуренти – слабші, й ми досягли цього не шляхом війни. Ми об'єднали 50 країн на підтримку України, і не лише в Європі, а вперше країни Азії приєдналися. США виграють у світовому конкурсі, Америка сильніша зараз, ніж 4 роки тому, наші альянси куди міцніші — Байден у прощальній промові
Ми повинні об'єднувати країни, а не досягати цілей самотужки. Щоб ми досягали спільного процвітання, безпеки, щоб ми могли протистояти спільно агресії.
Ми заклали основи, завдяки чому наступна адміністрація США матиме можливість забезпечити українському народу світле майбутнє
Ми ніколи не маємо допустити використання ядерної зброї, хоча була така небезпека. Але ми бачимо результати нашої роботи.
США мають численні можливості, ми маємо цим користуватися, щоб протистояти викликам, які ставить Китай. Також працювати над тим, щоб путінська війна в Україні закінчилася. І щоб на Близькому Сході було більше стабільності та єдності. Щоб це зробити нова адміністрація має забезпечити виконання зобов’язань.
Я перший президент за десятки років, який не передає наступникам війну в Афганістані, наголосив Байден.
Він вважає, що ми більше не побачимо в Афганістані такої небезпеки від Аль-Каїди.
Путін, коли вторгся в Україну, думав, що за 3 дні завоює Київ. Але з того часу я був в центрі Києва, а він не був в центрі Києва.
Те, що Росія стала настільки слабшою за останні 4 роки – це значною мірою справа рук самої Росії.
Я маю два завдання: з одного боку стримувати Росію у цій війні, а з іншого боку запобігати ядерній війні.
За словами Байдена, в обох цих напрямках є досягнення. І також закладено перспективи кращого майбутнього у для наступної адміністрації.
Санкції допомагають стримувати Росію, через це ми бачимо, Росія втрачає техніку на полі бою, російський рубль переживає непрості часи.
Якщо порівняти з чотирма роками тому, Америка сильніша, наші альянси – сильніші, наші вороги та конкуренти – слабші, й ми досягли цього не шляхом війни.
Ми об'єднали 50 країн на підтримку України, і не лише в Європі, а вперше країни Азії приєдналися.
США виграють у світовому конкурсі, Америка сильніша зараз, ніж 4 роки тому, наші альянси куди міцніші — Байден у прощальній промові