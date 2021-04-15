Байден виступив зі заявою щодо Росії: відео

Джо Байден 15 квітня виступив зі заявою щодо Росії. Американський лідер прокоментував дії Кремля, які становлять загрозу США та партнерам.

Байден 15 квітня виступив із терміновим зверненням щодо Росії, санкцій проти неї та агресії Москви щодо України.

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Заява Байдена щодо Росії: дивіться відео

Нагадаємо, 15 квітня Байден оголосив у США через дії Росії надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки, а також підписав нові санкції проти Кремля.

Надзвичайна ситуація у США через Росію

За словами президента Сполучених Штатів, дії Росії становлять нетипову і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці країни. У Білому домі додали, що американська влада вживає заходів, "щоб покласти на Росію відповідальність за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США".

Що відомо про санкції США проти Росії