Байден виступив зі заявою щодо Росії: відео

Джо Байден 15 квітня виступив зі заявою щодо Росії. Американський лідер прокоментував дії Кремля, які становлять загрозу США та партнерам.
Джерело:24 канал
Байден 15 квітня виступив із терміновим зверненням щодо Росії, санкцій проти неї та агресії Москви щодо України.
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Заява Байдена щодо Росії: дивіться відео
Нагадаємо, 15 квітня Байден оголосив у США через дії Росії надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки, а також підписав нові санкції проти Кремля.
Надзвичайна ситуація у США через Росію
За словами президента Сполучених Штатів, дії Росії становлять нетипову і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці країни. У Білому домі додали, що американська влада вживає заходів, "щоб покласти на Росію відповідальність за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США".
Що відомо про санкції США проти Росії
- 15 квітня Байден підписав нові санкції проти Росії. Обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтону вислали 10 представників російської дипломатичної місії.
- З 14 червня 2021 року фінансовим установам США буде заборонено купувати при первинному розміщенні російські держоблігації.
- У Росії відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла у США і пообіцяло влаштувати йому "важку розмову".
- Водночас НАТО та Євросоюз підтримали нові обмеження проти Москви.