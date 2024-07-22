Зеленський відреагував на відмову Байдена балотуватися

Володимир Зеленський подякував чинному президенту США Джо Байдену за підтримку України, після того, як він заявив, що знімає свою кандидатуру з виборчих перегонів.

Про це президент України написав у соцмережі Х (колишній твітер). Він наголосив, що підтримка США є для нас критично важливою.

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Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка, разом із сильною двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах, була і продовжує бути критично важливою,

– заявив Зеленський.

Жорстке, але сильне рішення

Український лідер також зазначив, що за останні роки було прийнято багато важливих рішень, і вони запам'ятаються як сміливі кроки президента Байдена у відповідь на складні часи.

"І ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні президенту Байдену за лідерство", – додав Зеленський.

Він також зауважив, що Байден підтримував нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг запобігти Путіну окупувати нашу країну і продовжував підтримувати нас протягом цієї жахливої ​​війни.

За словами Зеленського, ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, а відтак він зазначив, що щиро сподівається, що "продовження сильного лідерства Америки не дасть російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися".

Головне про заяву Байдена щодо виборів

Зауважимо, президент США Джо Байден прийняв рішення не брати участь у майбутніх президентських перегонах, що стало несподіванкою для багатьох. Його рішення пояснюється бажанням зосередитися на завершенні поточного президентського терміну та реалізації ключових ініціатив.

Байден зазначив, що хоче дати можливість новому поколінню лідерів вивести країну на новий рівень розвитку. Це рішення змінює політичний ландшафт США та відкриває дорогу новим кандидатам, які змагатимуться за посаду президента на наступних виборах.

Тим часом віцепрезидентка Камала Гарріс вже заявила про наміри боротися за номінацію від Демократичної партії. Водночас Байден планує залишатися активним учасником політичного процесу та підтримувати своїх союзників, в не буде залишати посаду президента, хоча такий заклик вже пролунав з уст Майка Джонсона.