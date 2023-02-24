Україна ніколи не стане тріумфом для Росії, ніколи, – Байден у роковини великої війни

Упродовж цілого року Україна продовжує протистояти повномасштабній російській агресії. І, як наголошує Джо Байден, наша держава ніколи не стане тріумфом для Росії.

Президент США вшанував роковини повномасштабного вторгнення. Своїми словами він вирішив вкотре нагадати Росії, що її плани ніколи не вдасться втілити в життя.

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Україна не буде здобутком Росії

Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вдерлася в Україну. Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не знищить любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не придушить волю вільних. І Україна ніколи не буде тріумфом Росії. Ніколи,

– підкреслив Джо Байден.

Американський президент підкреслив, що Україна через рік повномасштабного вторгнення залишається вільною та незалежною. Він додав, що українські бійці відвоювали свою землю – від Херсона до Харкова. І що на понад половині територій, окупованих від початку 24 лютого 2022 року, знову "гордо майорить український прапор".

Росія вже програла війну

На цьому наголосив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван. Він підкреслив, що за рік Україна не дозволила Росії втілити у життя одну зі своїх основних цілей. Мовиться про захоплення Києва.

Цілі Росії в цій війні полягали в тому, щоб стерти Україну з лиця землі. Захопити столицю і знищити Україну, поглинувши її до складу Росії. Вони не змогли цього зробити, і вони не в змозі зробити це, поки ми йдемо вперед,

– сказав Салліван.

Зауважимо, що США продовжують надавати Україні військову допомогу. 24 лютого оголосили про передачу чергового пакета озброєння. Його загальна сума – 2 мільярди доларів.

Що входить до пакета допомоги