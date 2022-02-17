Байден вважає, що ймовірність вторгнення Росії в Україну – дуже висока

Президент США вважає, що ймовірність вторгнення Росії в Україну залишається високою. При цьому Джо Байден попередив, що Москва може долучитись до акції провокативного характеру.

У коментарі журналістам Байден також наголосив, що поки наміру знову телефонувати Путіну він не має. До цього часу адміністрація президента США повідомила, що Росія стягнула до українських кордонів ще 7 тисяч військових.

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Загроза вторгнення залишається, – Байден

Байден зазначив: загроза вторгнення залишається, хоча і Росія у свої відповіді США на так звані "гарантії безпеки" запевнила, що начебто нападати наміру на Україну не має.

Щодо того, коли саме може відбутись вторгнення, то глава Білого дому конкретизував – найбільш загрозливі є найближчі кілька днів.

Операція може відбутись під "фальшивим" прапором

Як інформує Reuters, США припускають, що операція Росії може відбутись під "підставним прапором". Про такі наміри, вважає Байден, свідчать обстріли на Донбасі 17 лютого.

Байден звернувся до держсекретаря США, аби той змінив свої плани. Тепер Ентоні Блінкен виступить на Радбезі ООН – щодо загрози в Україні.

Докази на місцях свідчать про те, що Росія рухається до неминучого вторгнення. Це вирішальний момент,

– підтвердила думку Байдена посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

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Загроза російського вторгнення в Україну: останні новини

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у Євросоюзі погодили санкції проти Росії у випадку вторгнення.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що російська війська знову наблизились до українського кордону.

У Міноборони Британії теж погоджуються, що Москва нарощує свою військову присутність протягом останніх 48 годин.

Тим часом секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко наголосив, що зараз біля кордону України 130 тисяч російських військових.

Блінкен заявив, що Росія може напасти вже цього тижня: відео

В умовах загрози зі сторони Росії Збройні Сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!