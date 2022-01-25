Байден та європейські лідери непублічно обговорили Україну

Президент США Джозеф Байден по захищеному відеозв'язку провів перемовини з європейськими лідерами. Ключовою темою стало скупчення російських військ біля українських кордонів.

В адміністрації президента США підвели підсумки переговорів. Там підкреслили, що всі без виключення лідери висловили занепокоєння ескалацією з боку Росії.

Зверніть увагу Все під контролем, – Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО

Учасники переговорів:

Урсула фон дер Ляєн – голова Європейської Комісії,

– голова Європейської Комісії, Шарль Мішель – голова Європейської Ради,

– голова Європейської Ради, Еммануель Макрон – президент Франції,

– президент Франції, Олаф Шольц – канцлер Німеччини,

– канцлер Німеччини, Маріо Драгі – прем'єр-міністр Італії,

– прем'єр-міністр Італії, Єнс Столтенберг – генеральний секретар НАТО,

– генеральний секретар НАТО, Анджей Дуда – президент Польщі,

– президент Польщі, Борис Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії.

Україна – головна тема

Усі лідери підтвердили свою постійну стурбованість через нарощування російської військової потужності біля кордонів України. Вони висловили підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Лідери підкреслили своє спільне прагнення до дипломатичного врегулювання нинішньої напруженості й розглянули недавні контакти з Росією в різних форматах,

– мовиться в релізі Білого дому.

Також учасники "зустрічі" обговорили свої спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, зокрема підготовку до накладення на Росію масштабних економічних санкцій за такі дії, а також до зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО.

Ескалація з Росії

За останніми даними, Росія скупчила біля українських кордонів близько 120 тисяч своїх військ. Втім, секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що для України "це – не новина".

Серед озброєння біля кордонів України є зокрема 36 російських "Іскандерів". У зоні їхнього враження українська столиця – Київ.

Також цікаво – Супутникові знімки військ Росії: дивіться відео